Здание театра на Малой Бронной будет отреставрировано

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На реставрацию здания театра на Малой Бронной мэрия потратит более 560 миллионов рублей.

Конкурс на ремонтно-реставрационные работы уже объявлен. Здание было построено в 1902 году архитектором Карлом Гиппиусом. На сегодня театр на Малой Бронной входит в десятку самых посещаемых театров столицы.

По условиям проектной документации, реставрация здания должна быть закончена в течение трех лет с момента заключения госконтракта. Подрядчику предстоит провести благоустройство территории, прилегающей к театру, сообщает бюллетень "Московские торги".

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 сентября, подведение итогов конкурса назначено на 20 сентября 2012 года.

По словам худрука театра Сергея Голомазова, сцена, световое и звуковое оборудование давно устарели. Они требуют капитальной реконструкции. Необходимо также обновить нижнее и верхнее фойе, укрепить фундамент.

Год назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные театры необходимо привести в порядок в течение ближайших двух-трех лет, на это будет потрачено минимум семь миллиардов рублей.