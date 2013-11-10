Театр: театральный центр "Практика"

Фото: ИТАР-ТАСС

Экспериментальный Театральный центр новой драмы "Практика" открылся в Москве 7 октября 2005 года. Был задуман художественным руководителем Эдуардом Бояковым как театр, ориентированный на поиск актуальных тем и сюжетов, современного языка и новой театральной стилистики. Целью "Практики" было открытие нового поколения драматургов и режиссеров, работающих с современной пьесой.

Сегодня "Практика" является современным культурным центром, где проводятся кинопоказы, тренинги, выставки и перфомансы. По мнению критики, "В "Практике" стало возможным то, о чем молодые и уже известные авторы могли только мечтать: не в теории, на бумаге, а на практике, со сцены рассказать и показать то, чем живет мир вокруг нас, о чем думают наши современники сейчас и сегодня".

На сцене "Практики" ставятся пьесы Ивана Вырыпаева, Германа Грекова, Вячеслава Дурненкова, Мариуса фон Майенбурга и других авторов. В репертуаре спектакли ведущих российских режиссеров: Владимира Агеева, Филиппа Григорьяна, Светланы Земляковой, Руслана Маликова, Виктора Рыжакова.

В театре играют Полина Агуреева, Алиса Гребенщикова, Борис Каморзин, Иван Макаревич, Инга Оболдина, Александр Филиппенко, Лаус Мелисса, Алиса Хазанова и другие.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте театра.