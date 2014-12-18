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Москва 24

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Связь

18 декабря 2014, 21:27

Все больше абонентов переходит на пакетные тарифные планы

тарифы связь сотовая связь мобильные операторы

"Большая тройка" переводит клиентов на пакетные тарифные планы

"Большая тройка" сотовых операторов переводит абонентов на пакетные тарифные планы, сообщает телеканал "Москва 24". За фиксированную цену люди получают полный набор услуг связи: определенное количество минут, SMS и мобильного интернета.

Число клиентов, выбирающих пакеты, с каждым годом увеличивается, особенно в столице. Подписчики таких тарифов ведут себя в два раза активнее "среднего" абонента, чаще звонят и переписываются. При этом пользование мобильным интернетом стимулирует рост выручки операторов.

"Большая тройка" – это операторы мобильной связи в России, имеющие наибольшие абонентские базы – МТС, Билайн и МегаФон.

"Экономика": Как изменилась мобильная связь в Москве

Ранее M24.ru сообщало, что в России появился четвертый федеральный оператор мобильной связи, запущенный компанией Yota. Компания делает упор не на голосовое общение, а на безлимитный интернет. По словам представителей организации, именно поэтому Yota отказалась от технической поддержки и call-центров.

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В середине 2015 года в Москве заработает мобильный оператор Tele2, тарифы которого будут дешевле, чем у других компаний. Оператор планирует построить в столице около 4 тысяч базовых станций, и, чтобы успеть к лету, будет устанавливать по 400 станций в месяц.

Сеть будет работать в стандартах 3G и 4G, поскольку для сети GSM в Москве нет свободных частот. Мобильную связь 3G поддерживают практически все современные смартфоны.

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