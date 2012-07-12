Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Вода

12 июля 2012, 16:02

Власти решили повышать тарифы ЖКХ дважды в год

тарифы электроэнергия вода Максим Решетников рост цен

Фото: ИТАР-ТАСС

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве теперь будут планово повышаться два раза в год - в июле и сентябре.

"Повышение тарифов на ЖКУ запланировано в два этапа - с 1 июля и 1 сентября. То есть в следующий раз тарифы в Москве повысятся с 1 сентября, а повышение в 2013 году будет с 1 июля. Двойное повышение тарифов в столице сохранится и в будущем", - сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Глава департамента напомнил, что с 1 июля тарифы на электроэнергию в домах с газовыми плитами выросли на 5,8%, а с электрическими плитами - на 5,6%. Тарифы на газ повысились на 15%, на содержание и ремонт жилых помещений в пределах установленных норм - на 25%, на тепловую энергию - на 4,5%. Тарифы на холодную воду с 1 июля выросли на 9,9%, а с 1 сентября ожидается их рост еще на 4,5%.

"Если все суммировать, то получается, что с 1 июля общий платеж вырастет на 9,7% за жилищно-коммунальные услуги при прочих равных условиях. А в целом во втором полугодии, учитывая сентябрьскую прибавку, индекс (роста тарифов) составит 11,4%", - уточнил Решетников.

Чиновник добавил, что рост тарифов можно назвать достаточно умеренным, поскольку инфляция в системе ЖКХ превышает 15%, и напомнил, что повышение произошло впервые за 18 месяцев.

Глава департамента также отметил, что около 580 тысяч семей в Москве получают субсидии на оплату ЖКХ, если доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи превышает 10%. По его словам, на эти субсидии выделяется почти 11 миллиардов рублей в год.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать