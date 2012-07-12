Власти решили повышать тарифы ЖКХ дважды в год

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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве теперь будут планово повышаться два раза в год - в июле и сентябре.

"Повышение тарифов на ЖКУ запланировано в два этапа - с 1 июля и 1 сентября. То есть в следующий раз тарифы в Москве повысятся с 1 сентября, а повышение в 2013 году будет с 1 июля. Двойное повышение тарифов в столице сохранится и в будущем", - сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Глава департамента напомнил, что с 1 июля тарифы на электроэнергию в домах с газовыми плитами выросли на 5,8%, а с электрическими плитами - на 5,6%. Тарифы на газ повысились на 15%, на содержание и ремонт жилых помещений в пределах установленных норм - на 25%, на тепловую энергию - на 4,5%. Тарифы на холодную воду с 1 июля выросли на 9,9%, а с 1 сентября ожидается их рост еще на 4,5%.

"Если все суммировать, то получается, что с 1 июля общий платеж вырастет на 9,7% за жилищно-коммунальные услуги при прочих равных условиях. А в целом во втором полугодии, учитывая сентябрьскую прибавку, индекс (роста тарифов) составит 11,4%", - уточнил Решетников.

Чиновник добавил, что рост тарифов можно назвать достаточно умеренным, поскольку инфляция в системе ЖКХ превышает 15%, и напомнил, что повышение произошло впервые за 18 месяцев.

Глава департамента также отметил, что около 580 тысяч семей в Москве получают субсидии на оплату ЖКХ, если доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи превышает 10%. По его словам, на эти субсидии выделяется почти 11 миллиардов рублей в год.