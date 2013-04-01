"РГ": С 1 апреля выросли пенсии, но подорожали письма

Фото: ИТАР-ТАСС

Апрельская индексация пенсий стала предметом спора между социальным блоком правительства и финансовым. Первые предлагали увеличить трудовую пенсию в апреле на 5,1%, а Минфин выступал за 1,9%. В итоге пришли к компромиссу — 3,3%. Ежемесячная денежная выплата инвалидам с 1 апреля тоже вырастет на 5,5%.

Средний размер трудовых пенсий с учетом дополнительного увеличения составит 10 тысяч 236 рублей; трудовой пенсии по старости — 10 тысяч 645 рублей; пенсии по инвалидности — 6 тысяч 651 рубль; пенсии по случаю потери кормильца — 6 тысяч 550 рублей, пишет "Российская газета".

С 1 апреля увеличиваются тарифы на услуги почтовой связи по пересылке внутренней письменной корреспонденции. Речь идет об открытках, письмах и бандеролях. Так, тариф на пересылку простой почтовой карточки увеличен с 9,20 до 10 рублей; простого письма весом до 20 граммов — с 13 до 14,25 рублей; простой бандероли весом 100 граммов — с 27,20 до 29,40 рублей. Стоимость телеграммы также увеличена в среднем на 6,4%.

Кроме того, с 1 апреля вступает в силу закон о долгосрочном регулировании тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду и канализацию. Их будут устанавливать на 3 — 5 лет, а не на год, как сейчас. Документ принимался в расчете на то, что новая система позволит создать условия для модернизации коммунального комплекса, привлечь инвестиции в этот сектор.

Также с 1 апреля Ространснадзор имеет право штрафовать компании, занимающиеся коммерческой перевозкой пассажиров, но не застраховавшие свою ответственность. Исключение составляют такси и метро.