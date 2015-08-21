В России разрабатывают замену огнеметам "Буратино" и "Солнцепек"

Тульское НПО "Сплав" разработает новую тяжелую огнеметную систему на замену "Буратино" "Солнцепеку", сообщает МИА "Россия сегодня".

Работы начались по требованию Минобороны. В настоящее время проект на начальной стадии, конечный продукт предъявят ведомству через несколько лет.

Тяжелые огнеметные системы

Тяжелые огнеметные системы, или ТОС – это реактивные системы залпового огня, внешне напоминающие установки "Град". Снаряд выпускается на дальность от 400 до 6 тысяч метров, в зависимости от применения он или ставит дымовую завесу, или производит объемный взрыв.

Устанавливают такие огнеметы на шасси танка Т-72. В состав комплекса помимо пусковой установки также входят машины заряжания.

Известно всего две ТОС – "Буратино" и "Солнцепек". Их главное отличие – в количестве снарядов (30 у первой и 24 у второй машины) и типе машин заряжания (на базе КрАЗа у "Буратино" и на базе Т-72 у "Солнцепека").

