24 ноября 2014, 12:45

Культура

Прямая трансляция: фестиваль степ-танца "ТАР ВЫШКА"

Фото: ТАСС/Головкин Павел

Во вторник, 25 ноября, в Московском Мюзик-Холле пройдет фестиваль степ-танца "ТАР ВЫШКА". В этот день на сцену выйдут знаменитые московские исполнители степа: Владимир Кирсанов, Олег Федоткин и тэп-студия "FLAP". В рамках основанного на ритмах шоу смешаются балет, хип-хоп, джаз, акробатика и другие направления современной хореографии.

Прямую трансляцию шоу смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19:00.

  • Когда: 25 ноября
  • Кто: Владимир Кирсанов, Олег Федоткин и тэп-студия "FLAP"
  • Что: фестиваль степ-танца "ТАР ВЫШКА"
  • Кому смотреть: у кого ноги сами идут в пляс

