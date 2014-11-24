Прямая трансляция: фестиваль степ-танца "ТАР ВЫШКА"

Фото: ТАСС/Головкин Павел
Во вторник, 25 ноября, в Московском Мюзик-Холле пройдет фестиваль степ-танца "ТАР ВЫШКА". В этот день на сцену выйдут знаменитые московские исполнители степа: Владимир Кирсанов, Олег Федоткин и тэп-студия "FLAP". В рамках основанного на ритмах шоу смешаются балет, хип-хоп, джаз, акробатика и другие направления современной хореографии.
Прямую трансляцию шоу смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19:00.
- Когда: 25 ноября
- Кто: Владимир Кирсанов, Олег Федоткин и тэп-студия "FLAP"
- Что: фестиваль степ-танца "ТАР ВЫШКА"
- Кому смотреть: у кого ноги сами идут в пляс