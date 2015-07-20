LIVE: артисты Большого театра танцуют "Жизнь взаймы" Ремарка

Фото: zilcc.ru

20 июля в Культурном центре ЗИЛ Athena Dance Company покажет танцевальный спектакль хореографа Афины Ерофеевой "Жизнь взаймы", созданный по мотивам одноименного произведения Эриха Марии Ремарка. Артисты при помощи танца расскажут печальную историю любви автогонщика Клерфэ и молодой Лилиан, больной туберкулезом.

В этот же день танцоры продемонстрируют одну из самых известных своих постановок – "Синдром степного волка" по роману Германа Гессе. В основе сюжета – трагедия "стадного" человека и вечного одиночки. В 2014 году спектакль участвовал в крупном Международном фестивале искусств Edinburgh Fringe Festival.

Athena Dance Company – труппа современного танца, основанная в 2009 году. В ее состав входят артисты Большого театра и независимый хореограф Афина Ерофеева. В своих проектах участники активно экспериментируют.

