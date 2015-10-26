Сотрудников таможни будут судить за взятки от граждан Вьетнама

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Следственный комитет направил в суд дело девяти сотрудников Домодедовской таможни, обвиняемых в получении взяток, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, замначальника Домодедовской таможни и два его заместителя решили брать взятки от граждан Вьетнама за непроведение контроля в отношении перемещаемых ими через границу товаров.

Для этого обвиняемые нашли 10 других сотрудников (это только те, кто был установлен следствием). На них возлагалось непосредственное получение взяток из расчета 500 рублей за багаж весом до 20 килограммов и тысячи рублей за багаж весом от 20 до 50 килограммов. Деньги они передавали начальникам для дальнейшего распределения.

Так, с 11 февраля по 24 апреля 2014 года восемь таможенных инспекторов получили лично от 21 гражданина Вьетнама взятки на общую сумму более 29 тысяч рублей.

Ранее двое соучастников были приговорены к штрафам в размере 500 и 600 тысяч рублей.