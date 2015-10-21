Покупка акций "Трансаэро" и маркировка лекарств

Фото: m24.ru

Компании стали чаще оспаривать в судах привлечение их к административной ответственности

Компании стали чаще оспаривать в судах привлечение их к административной ответственности, но выигрывают реже, чем годом ранее, пишет РБК. Представители бизнеса жалуются: фирмам все сложнее отстаивать интересы в спорах с властью. По сравнению с 2014 годом бизнес стал чаще терпеть поражения в судах в спорах с властью. В целом количество жалоб на привлечение компаний и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности выросло на 5 процентов. Но удовлетворять их стали реже: 37% жалоб вместо 44% годом ранее.

Cовладелец авиакомпании S7 купил 51 процент акций "Трансаэро"

Cовладелец авиакомпании S7 ("Сибирь") Владислав Филев подписал соглашение о покупке у Александра Плешакова не менее 51 процента акций "Трансаэро", сообщает РБК. Новый владелец попытается избежать банкротства проблемного перевозчика. Сумму сделки ее участники не раскрыли, но, по словам Плешакова, цена пакета составила "существенно больше одного рубля", предполагавшегося в рамках несостоявшейся сделки с "Аэрофлотом", а сумма "удовлетворит всех участников сделки". В рамках сорвавшейся в начале октября сделки по продаже 75% плюс одна акция "Трансаэро" "Аэрофлоту" пакет был оценен в символический рубль.

Москвич оспорил в Конституционном суде процедуру банкротства

Москвич оспорил в Конституционном суде процедуру банкротства, по которой дольщики попадают в третью очередь кредиторов разорившихся застройщиков, передает РБК. Единороссы инициативу поддерживают. Но она не пройдет, считают эксперты.

Минздрав предлагает маркировать лекарства

Министерство здравоохранения подготовило проект поправок в закон "Об обращении лекарственных средств", предусматривающих маркировку лекарств, сообщают "Ведомости". До конца осенней сессии законопроект будет внесен в Госдуму. По словам представителя Минздрава, метки позволят автоматически идентифицировать препарат на всем пути от производителя до конечного потребителя. Систему мониторинга ведомство предлагает вводить поэтапно: с 1 января 2017 года – только для дорогих лекарств, входящих в программу "Семь нозологий", с 2018 грда – для лекарств и препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, а с 2019 года – для всех остальных. За производство и продажу лекарств без маркировки авторы законопроекта предлагают предусмотреть административное наказание.

Долги по штрафам превысили 10 процентов доходов федерального бюджета

Компании и граждане задолжали бюджету по штрафам 1,402 триллион рублей, передают "Ведомости". Это дебиторская задолженность по санкциям наложенным, но не взысканным шестью службами (Росфиннадзор, ФАС, ФНС, ФССП, ФТС, Рослесхоз), а также МВД и ЦБ к 1 июля 2015 года. С начала года этот долг вырос на 248 миллиарда с 1,154 триллиона рублей. Рост превышает все разумные пределы, а процесс превратился уже в бесконечный, объясняла в июле президенту Владимиру Путину председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Если сумма правдоподобна, то она действительно выглядит угрожающе на фоне кризиса и сокращения поступлений в бюджет.

Водитель Амирана Георгадзе из свидетеля превратился в обвиняемого

Суд рассмотрит ходатайство СКР об аресте Шоты Элизбарашвили – водителя и предполагаемого пособника застройщика Амирана Георгадзе, застрелившего накануне четырех человек в Красногорском районе Подмосковья, пишет "Коммерсант". Водитель Элизбарашвили, сбежав от своего шефа, которого объявили в федеральный розыск, добровольно явился в полицию. Согласно его показаниям, по требованию Амирана Георгадзе он снимал на камеру мобильного телефона "допрос" и последующий расстрел чиновников. Застройщик же решил разобраться с ними из-за того, что оказался в крупных долгах. С невозвращенными средствами было связано и еще одно убийство, совершенное красногорским стрелком.

У граждан накопилось к частным фондам

Крах семи крупных НПФ, входивших в группу Анатолия Мотылева, продолжающаяся расчистка банковского сектора и экономический кризис изменили поведение россиян, имеющих право на накопительную часть пенсии. Об этом сообщает "Коммерсант". По статистике Пенсионного фонда России (ПФР), в последние месяцы растет число и доля людей, которые заявляют о желании вернуть свои средства из НПФ под управление государства.

Новые ГОСТы помогут водителям бороться с ложными обвинениями

Росстандарт в ближайшее время утвердит ГОСТы с требованиями к автоматическим дорожным камерам и местам их установки, передает "Коммерсант". Таких документов ранее не существовало. Их отсутствие приводило к злоупотреблениям властей при использовании систем фотовидеофиксации, из-за чего водители получали штрафы за несуществующие нарушения. Среди требований к комплексам — способность распознавать превышение скорости до 250 км/ч, выезд на тротуар или трамвайные пути и другие нарушения. Эксперты считают, что после введения стандартов нужно будет обязать суды пользоваться ими при рассмотрении жалоб автовладельцев, иначе смысла в принимаемых документах не будет.

Россиянам придется объяснять на таможне, откуда у них деньги

При ввозе и вывозе наличной валюты россияне должны будут подтверждать происхождение денег, если это крупные суммы, сообщает "Российская газета". Новая норма включена в проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Она одобрена межведомственной рабочей группой при президенте РФ. Пороговую сумму, с которой физлицам придется объяснять "родословную" денег, определит Евразийская экономическая комиссия. Суммы обсуждаются разные, начиная и от 10 тысяч долларов. Напомним, что сейчас граждане при пересечении границы обязаны письменно декларировать на таможне сумму, превышающую 10 тысяч долларов. При этом вывозить и ввозить допускается неограниченные суммы наличности, хоть чемоданами.

В этом году запланировано привить против гриппа 40 миллионов россиян

В нынешнем году запланировано привить против гриппа 40 миллионов россиян, а процедуру уже прошли почти 19 миллионов человек, пишет "Российская газета". Роспотребнадзор на своем сайте провел опрос: "Будете ли вы, ваши родственники прививаться против гриппа?" Время для этого еще есть – начало подъема заболеваемости ожидается в ноябре. Использовать удобный момент для вакцинации, по данным ведомства, готовы 70,1 процента опрошенных, 26,4 решили не прививаться и 3,5 процента затруднились ответить. Такой уж у нас менталитет: скажем диагноз "пневмония", повергает, по меньшей мере, в тревогу, гонит к врачу, в аптеку.