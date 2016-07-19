На востоке Москвы задержан подозреваемый в угоне такси

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники ДПС Восточного округа задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Водителя автомашины Hyundai Solaris, у которого при себе не оказалось документов, задержали на Бульваре Рокоссовского. Мужчина был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, 34-летний житель Москвы на Бойцовой улице проник в салон автомашины, сомкнул провода в замке зажигания, завел двигатель и скрылся с места совершения преступления на угнанной иномарке.

Автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей принадлежит компании предоставляющей услуги такси. Транспорт возвращен фирме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Накануне на северо-востоке Москвы троих молодых людей задержали при попытке украсть "Оку". Инцидент произошел на Череповецкой улице. Неизвестные пытались вскрыть автомобиль "Ока", принадлежащий 91-летнему москвичу. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.