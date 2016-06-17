"Яндекс" организовал бесплатный трансфер на велокэбах до парка Горького

Фото: пресс-служба "Яндекса"

Сервис "Яндекс.Такси" запустил бесплатный трансфер на велокэбах от Парка Горького до ближайших станций метро, сообщили m24.ru в пресс-службе интернет-компании.

"Люди все чаще пользуются такси для коротких поездок – от метро до офиса или до дома. Этим летом мы решили предложить пользователям короткие поездки от метро до парка на велотранспорте. На нем удобно подъехать прямо к входу, и к тому же он абсолютно экологичен", – рассказала руководитель группы маркетинговых коммуникаций "Яндекс.Такси" Дарья Золотухина.

По ее словам, за первый день акции велокэбами воспользовались более 250 пассажиров, а за три месяца компания рассчитывает подвезти более 30 тысяч человек. Прокатиться можно любому желающему, достаточно просто сесть в свободный кэб.

Доехать можно до четырех станций метро: "Шаболовская", "Октябрьская" Кольцевой линии, и "Парк культуры" Сокольнической и Кольцевой линий. Трансфер работает ежедневно с 12:00 до 20:00, продлится акция до 12 сентября.