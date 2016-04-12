Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Такси

12 апреля 2016, 03:34

Полицейские пресекли свыше тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок

такси ГИБДД нелегальные таксисты пдд

Фото: ТАСС

На севере Москвы полицейские пресекли свыше тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В результате рейда правоохранители проверили 2820 автомобилей, задержали 1096 водителей, которые незаконно осуществляли пассажирские перевозки.

В отношении правонарушителей, уроженцев государств СНГ в возрасте от 25 до 42 лет, составлены и направлены в суд протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения".

155 автомобилей изъято и направлено на штрафстоянку.

Напомним, что в Москве стартовала спецоперация против нелегальных перевозчиков. В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.

Мероприятие проводится для прекращения нелегальных перевозок, обеспечения безопасности пассажиров, а также с целью пресечения преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта.

Сайты по теме

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать