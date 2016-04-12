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На севере Москвы полицейские пресекли свыше тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В результате рейда правоохранители проверили 2820 автомобилей, задержали 1096 водителей, которые незаконно осуществляли пассажирские перевозки.

В отношении правонарушителей, уроженцев государств СНГ в возрасте от 25 до 42 лет, составлены и направлены в суд протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения".

155 автомобилей изъято и направлено на штрафстоянку.

Напомним, что в Москве стартовала спецоперация против нелегальных перевозчиков. В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.

Мероприятие проводится для прекращения нелегальных перевозок, обеспечения безопасности пассажиров, а также с целью пресечения преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта.