УФАС поддержало единые цены на такси от вокзалов и аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выступает против введения государственного регулирования тарифов на таксомоторные услуги, при этом обслуживание пассажиров в порядке живой очереди в аэропортах и вокзалах может осуществляться по единым ценам. Об этом M24.ru сообщил руководитель УФАС по Москве Рачик Петросян. Он также выступает за то, чтобы предприниматели писали тарифы большими буквами прямо на кузове машины.

"На вокзалах и в аэропортах такси берут клиентов в порядке живой очереди. Водитель, который стоит первым, может объявить высокую цену и простоять на стоянке весь день, пока кто-нибудь из клиентов не согласится, - пояснил Петросян. - В итоге очередь "встанет", а многие пассажиры никуда не смогут уехать. Должна быть определена цена, по которой будут работать такси от вокзалов и аэропортов. Но это должны сделать сами аэропорты, а не государство".

В целом, по мнению главы городского управления ФАС, цены на такси в Москве должны быть более открытыми и понятными. "Таксомоторные компании должны открыто публиковать тарифы: например, писать большими буквами на кузове автомобиля и внутри салонов. Система формирования цены должна быть простая, чтобы пассажирам не приходилось долго высчитывать стоимость поездки", - отметил Петросян.

При этом УФАС не поддерживает введение единых тарифов для всех таксомоторных услуг в Москве. "Такси не является естественно монопольным видом деятельности. Компании должны конкурировать между собой по качеству и по цене", - пояснил чиновник.

По словам Петросяна, введение единых тарифов может навредить добросовестным таксомоторным компаниям. "Если тарифы будут слишком высокими, то недобросовестные перевозчики начнут снижать цены, а у добросовестных не будет заказов. Если тариф, наоборот, окажется слишком низким, это обернется убытками для законопослушных участников рынка", - заключил Петросян.

На прошлой неделе замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин заявил, что сами представители таксомоторного сообщества неоднократно просили ввести единые тарифы для всех участников рынка. Ведомство совместно с Региональной энергетической комиссией, которая регулирует все тарифы в Москве, в том числе на общественный транспорт, уже разработало методику расчета цен. До конца 2014 года власти планируют установить максимальную цену на перевозки пассажиров от вокзалов и аэропортов.

Концепция примерных единых тарифов на такси была разработала еще в 2012 году. Тогда предполагалось, что днем первый километр (или первые три минуты) поездки должен стоить 100 рублей, каждый следующий - 30 рублей (или 12,5 рубля за минуту). Ночью и в выходные дни тарифы должны быть выше: 150 рублей за первый километр, затем - 40 рублей (16,5 рубля за минуту).

Член независимого экспертного центра "Общественная Дума" Сергей Литвиненко говорит, что для введения тарифов на таксомоторные услуги нужно согласие УФАС. "Должны быть согласованы детали, чтобы не было нарушения антимонопольного законодательства", - сказал Литвиненко. Источник в департаменте транспорта Москвы сказал M24.ru, что сейчас мэрия продолжает вести переговоры с УФАС по согласованию введения единых тарифов на таксомоторные перевозки в городе.

По словам исполнительного директора Московского транспортного союза Юрия Свешникова, было бы логично, чтобы о единых тарифах из аэропортов договаривались сами перевозчики внутри таксомоторного сообщества и ставили в известность ФАС. Антимонопольщики, в свою очередь, отслеживали бы невозможность установления монопольно высоких тарифов. "Аэропорты вообще не имеют к тарифам перевозчика никакого отношения. Они же не устанавливают цены в кафе или магазине duty-free на своей территории", - отметил Свешников.

К тому же, по словам эксперта, если и вводить единые тарифы, то стоянка в зоне посадки-высадки пассажиров должна быть бесплатной для легальных перевозчиков. Сейчас она стоит 100-500 рублей в час.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию транспортного обслуживания, гендиректор компании "Евротранссервис" Богдан Коношенко считает, что в столице назрело введение единого тарифа на такси, и в первую очередь, от объектов транспортной инфраструктуры.

"Сегодня водитель может назвать пассажиру любой тариф, сославшись на показания счетчика ", - отметил Коношенко.

По его мнению, для поездок из аэропорта должна быть установлена фиксированная стоимость в зависимости от его расположения. "Сейчас поездка из города в аэропорт в среднем стоит 1200-1500 рублей, в обратную сторону – на 100 рублей дороже. Это адекватные цены", - отметил Коношенко.

При этом эксперт отметил, что если будут установлены единые тарифы для всех перевозок, то должен быть прописан механизм их изменения.

"Цены на топливо иногда растут быстрее инфляции. Растет также курс валют, который во многом определяет стоимость автомобилей. Должен быть прописан механизм, который позволит менять тарифы в зависимости от этих факторов", - пояснил Коношенко.

Напомним, что на шести железнодорожных вокзалах в Москве действуют линии автоматизированной подачи такси. Ее планируется организовать и у аэропорта "Внуково". Машины легальных перевозчиков смогут заезжать на бесплатную стоянку через шлагбаум по специальной карточке, в которой будет прописан номер авто и номер разрешения на перевозку.

София Сарджвеладзе