Автомобилисты из-за рубежа: как получить права в России

Все работающие в Москве иностранные водители будут обязаны получить водительские права российского образца взамен национальных, в противном случае их работодателям предстоит заплатить до 50 тысяч рублей штрафа. Поправки к закону "О безопасности дорожного движения" вступят в силу в мае следующего года. О том, как будут работать новые правила, рассказывает M24.ru.

Права для мигрантов

Решение об ужесточении требований к приезжим водителям, прежде всего, объясняется заботой о безопасности движения и жителей города. Во многих странах правила дорожного движения отличаются от российских.

К примеру, в Узбекистане движение задним ходом разрешено везде, кроме автомагистрали. Тогда как в России запрещается задний ход на перекрестках и в местах, где запрещен разворот.

Если в России красный проблесковый маячок служит дополнением к синему, то на Украине же он имеет большую силу: синий требует лишь уступить дорогу, а красный - остановиться.

"Допустим, в Узбекистане - ну нет зимы, нет гололеда, нет заносов снежных, нет такого интенсивного движения как у нас. Поэтому там подготовка и требования при сдаче экзаменов те, а у нас - другие условия и другие требования",- рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы Михаил Брячак.

Формально поправки к закону должны были вступить в силу 5 ноября, однако законодатели решили дать и мигрантам и их работодателям отсрочку до 14 мая 2014 года. Во многом это объясняется тем, что правительство пока не подготовило постановление, в котором была бы прописана вся процедура замены национальных прав на российские. Работа над документом продолжается.

Поэтому пока мигранты могут вздохнуть с облегчением: у них есть еще полгода, чтобы пройти соответствующие экзамены.

Стоит отметить, что получать водительские права российского образца придется только тем, кто профессионально работает водителем. Обычным автомобилистам из других стран по-прежнему можно будет пользоваться своими национальными правами.

Пока точно не известно, каковы будут сроки обучения и методика сдачи экзамена. Однако уже определено, что водителям-иностранцам с национальными правами предстоит сдавать только теорию.

Для некоторых вспомнить правила дорожного движения становится трудной задачей, а некоторым российские ПДД придется учить с нуля. Для того, чтобы подготовить мигрантов к сдаче экзамена, многие работодатели организуют специальное тестирование внутри компании.

В случае неудачной сдачи экзамена в ГАИ, национальные водительские удостоверения у иностранных автомобилистов изыматься не будут. Для того, чтобы вновь пройти тест и получить долгожданные права, водителя отправят на обучение, а после успешной сдачи повторного экзамена, он сможет приступить к работе.

Помимо навыков и знания ПДД, мигранту понадобятся и другие документы. Среди основных – регистрация. "Приходят к нам, показывают свое водительское удостоверение национальное, показывают документы, что они легально у нас находятся, разрешение на работу, после этого сдают теоретический экзамен и получают водительское удостоверение на 10 лет", - сообщил первый заместитель начальника ГУОДД МВД России Владимир Швецов.

Новые санкции коснутся также и работодателей, принимающих на работу иностранных водителей. Так, компании, допустившие к работе мигрантов без российских прав, ждет штраф в размере 50 тысяч рублей.

Международный опыт

Требования о получении водительского удостоверения страны, где работает водитель-иностранец, действует во всем мире. Так, в Китае иностранцам вообще запрещено работать водителями. Здесь даже просто прокатиться на своем собственном авто очень сложно. Срок пребывания в стране должен не превышать трех месяцев, а маршрут предварительно нужно утверждать в управлении общественной безопасности.

Чтобы получить возможность управлять автомобилем в Поднебесной, необходимо получить удостоверение местного образца. При наличии у водителя национальных прав ему достаточно лишь сдать экзамен по теории ПДД.

В Великобритании водители из стран, не входящих в Евросоюз и в список специально обозначенных, могут ездить со своими национальными правами, но только в течение 12 месяцев. Для получения местных водительских прав автомобилисту придется сдать как теорию, так и практику.

В Германии иностранные автомобилисты могут воспользоваться своими правами только, если они официально признаны равнозначными немецким. Однако если водитель останется в стране более, чем на полгода, ему придется сдать местный экзамен и получить удостоверение.

Кроме того, трудовые мигранты, желающие управлять транспортом в Германии, должны получить местные права соответствующего класса.

