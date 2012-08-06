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Политика

06 августа 2012, 19:31

В День города москвичей вернут в прошлое

такси освещение День города иллюминация власть

ИТАР-ТАСС

При оформлении столицы ко Дню города, который отмечается в первые выходные сентября, ключевой темой будет историческая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного департамента СМИ и рекламы Владимира Яковлева.

Помимо 865-летия, в этот год Москва празднует два юбилея – 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 400-летие освобождения от польских интервентов народным ополчением. Еще одна важная дата этого года - июльское расширение московских границ. Именно эти темы станут ключевыми при оформлении мегаполиса.

"Главной задачей при разработке концепции тематического праздничного оформления ко Дню города является отражение важнейших событий отечественной истории и общественной жизни города. Основной слоган: "Москва - город великой истории!", - сказал Яковлев.

Концепция будет раскрыта через серию тематических плакатов, посвященных историческим датам. Основной акцент, по словам Владимира Яковлева, предлагается сделать на тканевом оформлении, как на наиболее эффективном и экономичном виде праздничного украшения.

"В первую очередь, к нему относятся все виды флаговых конструкций: мобильные и стационарные, флаги на городских опорах освещения и на перилах,
мостах и эстакадах, а также тканевое оформление стационарных и объемно-декоративных конструкций. Стилеобразующие флаги выполнены в торжественной красно-золотистой гамме с элементами российской символики", - рассказал он.

Праздничное оформление столицы предусматривает и проведение интерактивных инсталляций. На Пушкинской и Манежных площадях установят два LED-экрана размером шесть на девять метров. Над ними разместят камеры, снимающие пространство напротив "телевизоров". Они перенесут зрителей в дореволюционную и советскую Москву.

"Это изображение обрабатывается с применением технологии "дополненная реальность". В нашем случае реальность дополняется историческими персонажами, зданиями, автомобилями и так далее. То есть зритель будет видеть на экране, например, все ту же Пушкинскую площадь, но на дороге между современными автомобилями может появиться старинный лимузин или кортеж Гагарина, между пешеходами могут прогуливаться дамы с кавалерами 18 века, стрельцы времен Петра I, дома могут быть украшены праздничными плакатами времен Маяковского, в небе могут пролетать старинные самолеты или дирижабли и так далее", - пояснил Владимир Яковлев.

На многих столичных улицах появятся праздничные постеры и флаги, выполненные в технике "рисование светом".

"Графическое решение логотипа "Москва 865" и праздничных плакатов выполнено в новой, очень популярной современной технике "фризлайт" (буквально - рисование светом). На сочетании графики фризлайта и фотографий вечерней Москвы были созданы яркие, уникальные праздничные постеры, которые еще ни разу не размещались в городе", - сообщил пресс-секретарь.

На Кутузовском проспекте, Волгоградском шоссе, улице Большая Якиманка и других столичных магистралях появится новая праздничная иллюминация. Она будет соответствовать новым энергосберегающим технологиям и создаст яркий праздничный облик.

В целом оформление Москвы к 865-летию решено сделать в нескольких стилях: строгий и торжественный, в цветах российского флага (например, в начале Кутузовского проспекта), яркий и оригинальный, выделяющийся в будничной городской среде.

Помимо ярких визуальных эффектов, власти подумали и об удобстве москвичей и гостей столицы. В каждую официальную машину такси положат брошюры, информирующие о праздничных мероприятиях в День города. Об этом сообщил представитель департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"К нам поступила просьба от департамента культуры, чтобы они ко Дню города могли положить во все машины официальных такси свои брошюры, которые будут рассказывать жителям о всех мероприятиях в День города", - сказал Пронин.

Также в День города оборудуют несколько дополнительных парковок для такси.

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Сюжет: День города-2012: праздничная программа для москвичей

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