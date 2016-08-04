Более 80% заказов такси в Москве делают через интернет

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Свыше 80 процентов такси в Москве заказываются через крупнейшие интернет-компании и агрегаторы, которые сотрудничают с легальными перевозчиками. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, выступая на пленарном заседании в рамках IV Международного евразийского форума такси.

"85 процентов перевозок такси совершается через интернет- агрегаторы", – приводит его слова ТАСС.

Ранее столичный департамент транспорта заключил соглашения о сотрудничестве с таксомоторными компаниями "Сити Мобил", "Такси "Везет", а также крупными агрегаторами - "Яндекс.Такси", Gett и Uber. По условиям соглашения, компании должны передавать в департамент информацию о тарифах и количестве автомобилей, вышедших на линию, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

Поездки на такси в 2016 году стали обходиться москвичам в среднем менее чем в 500 рублей, что на 30 процентов ниже среднего чека 2014 года и на четверть меньше, чем в 2015 году

В Москве выдано около 68 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.