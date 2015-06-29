"Активные граждане" смогут оценивать столичные нововведения в баллах

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Активный гражданин" запустил новый формат электронных референдумов, в рамках которого пользователи смогут первыми узнавать о столичных нововведениях и оценивать их в баллах, сообщает пресс-служба проекта.

Новая функция приложения "Городские новинки" отличается от обычных референдумов тем, что пользователь сможет выразить свое мнение баллами по шкале от 1 до 5. При этом средний балл, который получила новинка, участник голосования увидит сразу же после оценки.

Из раздела "Городских новинок" москвичи смогут узнавать о самых значимых нововведениях, запущенных в городе, – от появления в приложении "Парковки Москвы" функции мультипаркинга до организации сервиса для оплаты городского телефона на портале pgu.mos.ru.

"Активный гражданин" – итоги года

Напомним, в рамках проекта "Активный гражданин" за год прошло 580 голосований общегородского районного и дворового масштаба. Основная масса участников голосований – молодые москвичи. За год в проекте было получено более 25 миллионов мнений жителей столицы по различным инициативам властей. В каждом голосовании "Активного гражданина" участвуют до 300 тысяч горожан. При этом активнее всего москвичи голосуют по социальным темам и темам благоустройства города.

Помимо "Активного гражданина", в Москве за последнее время заработало еще несколько полезных мобильных приложений и городских электронных сервисов.

Так, в конце мая заработало мобильное приложение "Электронный атлас Москвы". Благодаря сервису можно найти любой объект на карте столицы, а также узнать часы работы соцучреждений и проложить кратчайший автомобильный или пеший маршрут. Также горожане смогут получить альтернативную информацию о пробках. Еще одна особенность приложения – возможность прокладывать пешеходные маршруты с учетом дворов и пешеходных переходов.

Кроме того, в "Электронном Атласе" можно увидеть свежие панорамы московских улиц, специально для этого город снимают два раза в год.

Также в приложении можно получить быстрый доступ ко всем ключевым сервисам Единой мобильной платформы. Например, проверить автомобильные штрафы, задолженность по ЖКУ или узнать о местонахождении эвакуированного авто. В приложении можно найти и информацию о центрах госуслуг "Мои документы", а в скором времени можно будет отслеживать общественный транспорт.

Помимо прочего, в Москве запущен сервис MyWay, объединивший навигацию в метро и по улице. Для работы достаточно ввести адрес в поисковой строке, после чего пользователю откроется подробный маршрут от поезда метро. Сервис также подсказывает, из каких дверей нужно выйти, чтобы попасть в нужное место. Сайт проекта адаптирован для мобильных устройств. Маршрут можно публиковать через социальные сети, распечатать его или сохранить в формате .pdf.

А на платформе iOS вышло мобильное приложение Мосприрода с маршрутами экскурсий на особо-охраняемых природных территориях столицы. Всего разработано 10 экскурсионных маршрутов. В каждом из них от 10 до 20 точек, средняя продолжительность каждой экскурсии – 1,5–2 часа.

"Москва в цифрах": Что волнует "активных граждан"

В середине июня в столице заработал бесплатный SMS-сервис, который предупреждает москвичей об отключении горячей воды. Чтобы заранее получить уведомление, нужно отправить на номер 7377 сообщение с текстом ГОР ВОДА П (сообщение бесплатное). Период оповещения нужно выбрать самому. Так, извещение может прийти за день, неделю или за месяц до начала профилактики. Отметим, что с помощью SMS-сервисов горожане также могут ежемесячно получать выписку из Единого платежного документа или проверять наличие задолженности по коммунальным платежам. По SMS можно передавать и показания счетчиков воды.

На днях у москвичей появилась возможность скачать мобильное приложение "В спорте". Сервис позволяет найти близлежащие спортивные объекты, записаться на тренировку или собрать дворовую команду. В дальнейшем приложение станет спортивной соцсетью с добавлением пользователей "в друзья".

В мобильном приложении будет собрана вся информация о спортивных объектах и мероприятиях в столице. На карте отображаются не только физкультурно-оздоровительные комплексы, но и дворовые спортивные площадки. Таким образом, пользователь сможет найти ближайшие места для тренировок. До конца этого года планируется синхронизировать ее с порталом госуслуг и предоставить пользователям возможность записываться на тренировки.