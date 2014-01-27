Сети мобильной связи в Москве модернизируют до конца 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца 2014 года в Москве будут модернизированы сети мобильной связи, что позволит улучшить качество сигнала.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, соответствующее решение было принято на совещании в ведомстве с участием "Вымпелкома", "Мегафона" и "МТС".

Согласно графику, в первом квартале 2014 года операторы связи проанализируют качество услуг связи, оптимизируют частотно-территориальные планы, модернизируют оборудование, согласуют с департаментом информационных технологий Москвы объекты для размещения дополнительных базовых станций и направят в Роскомнадзор заявки на получение разрешений на использование радиочастот.

При этом Главному радиочастотному центру поручено рассматривать заявки на проведение экспертизы электромагнитной совместимости во внеочередном порядке, а Роскомнадзор обязался оформлять разрешения на использование радиочастот в течение четырех дней с момента получения итогов экспертизы.

В сентябре 2014 года пройдет контроль функционирования сетей связи и оценка зон покрытия. В октябре предстоят контрольные исследования качества голосовых услуг связи в стандартах 2G/3G с использованием соответствующей системы мониторинга, а подведение итогов исследований запланировано на середину ноября.

Напомним, в августе 2013 года на севере Москвы стартовал пилотный проект по проверке качества связи, который был призван выяснить, сколько городу нужно дополнительных станция для улучшения качества связи.

По итогам проекта и будет проведено тестирование, "дорожную карту" которого наметил Роскомнадзор и операторы "большой тройки".