Жители предложили 1,7 тысяч идей для нового краудсорсинг-проекта

"Интервью": Наталья Катаева - о новых рубриках портала "Наш город"

На портале "Наш город" запустили краудсорсинговый проект, в рамках которого москвичи могут делиться своими идеями по благоустройству города. С 17 февраля от жителей уже поступило 1,7 тысяч предложений, сообщила в эфире телеканала "Москва 24" заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

По ее словам, для публичного обсуждения запущено три основных направления. "Первое: какие новые проблемные темы нужно в портал включить, чтобы жители могли по ним жаловаться. Второе: насколько и почему очень слабое привлечение населения к обсуждению на портале. Значит в нем что-то неудобно. И третья тема, на которую мы с удовольствием приглашаем москвичей, связана с тем, какие вообще формы народного контроля могут быть. У нас начинает развиваться волонтерское движение и так далее", - пояснила Наталья Катаева.

Они отметила, что темы, набравшие наибольшую поддержку, будут в обязательном порядке взяты в работу.

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был изначально посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы".

Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников, подтверждать или опровергать ответы органов власти, заявлять о незаконном размещении различных объектов и многое другое.

С 17 февраля на портале "Наш город" открылся краудсорсинговый проект для жителей Москвы. На нем жители могут предлагать новые механизмы контроля за работой чиновников, выявлять новые проблемные темы, предлагать новый функционал для портала.

Проект работает до 31 марта, когда будут объявлены победители. Те, чьи предложения будут реализованы, получат поощрительные призы, а также смогут встретиться с руководителями департаментов.