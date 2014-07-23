На портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров

Фото: M24.ru

На московском портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров.

Информацию о летних кинотеатрах можно посмотреть на карте, а также в виде таблицы. На сайте указаны адреса, расписание работы, стоимость билетов, а также контактные данные каждого из кинотеатров. Пользователи могут самостоятельно добавлять новые летние кинотеатры в список либо вносить изменения, если какие-то данные представлены некорректно.

Сейчас в списке числятся 6 кинотеатров:

кинотеатр в Парке искусств "Музеон";

кинотеатр "Пионер Летний" в Парке Горького;

кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Фили";

кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Красная Пресня";

кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Бабушкинский";

летний мобильный кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Сокольники".