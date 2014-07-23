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23 июля 2014, 17:45

На портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров

связь летние кинотеатры портал открытых данных Активный гражданин

Фото: M24.ru

На московском портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров.

Информацию о летних кинотеатрах можно посмотреть на карте, а также в виде таблицы. На сайте указаны адреса, расписание работы, стоимость билетов, а также контактные данные каждого из кинотеатров. Пользователи могут самостоятельно добавлять новые летние кинотеатры в список либо вносить изменения, если какие-то данные представлены некорректно.

Сейчас в списке числятся 6 кинотеатров:

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  • кинотеатр в Парке искусств "Музеон";
  • кинотеатр "Пионер Летний" в Парке Горького;
  • кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Фили";
  • кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Красная Пресня";
  • кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Бабушкинский";
  • летний мобильный кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Сокольники".

Напомним, в рамках проекта "Активный гражданин" москвичи высказали свое мнение о летних кинотеатрах. Более 80% жителе столицы признали, что посещение летнего кинотеатра - отличная возможность совместить прогулки с кинопросмотром, а также поддержали идею увеличить число кинотеатров в московских парках.

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Сюжет: Портал открытых данных

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