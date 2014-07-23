На портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров

Фото: M24.ru
На московском портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров.
Информацию о летних кинотеатрах можно посмотреть на карте, а также в виде таблицы. На сайте указаны адреса, расписание работы, стоимость билетов, а также контактные данные каждого из кинотеатров. Пользователи могут самостоятельно добавлять новые летние кинотеатры в список либо вносить изменения, если какие-то данные представлены некорректно.
Сейчас в списке числятся 6 кинотеатров:
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- кинотеатр в Парке искусств "Музеон";
- кинотеатр "Пионер Летний" в Парке Горького;
- кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Фили";
- кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Красная Пресня";
- кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Бабушкинский";
- летний мобильный кинотеатр в Парке культуры и отдыха "Сокольники".
Напомним, в рамках проекта "Активный гражданин" москвичи высказали свое мнение о летних кинотеатрах. Более 80% жителе столицы признали, что посещение летнего кинотеатра - отличная возможность совместить прогулки с кинопросмотром, а также поддержали идею увеличить число кинотеатров в московских парках.
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