Москвичей спрашивают, как они стали "активными гражданами"

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На портале городских референдумов "Активный гражданин" горожанам предложили ответить на вопрос о том, как именно они стали участниками проекта.

Разработчики предлагают ответить на простой вопрос: "Как Вы узнали о проекте "Активный гражданин?" Варианты ответов предлагаются следующие: услышал по радио; увидел сюжет по телевизору; прочитал статью в прессе; прочитал статью в интернете; пришло электронное письмо; пришло SMS; услышал от друзей или коллег; узнал из соцсетей; прочитал объявление на подъезде; увидел рекламу в метро; увидел рекламу на улице; увидел рекламу в Интернете; другое.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

За прохождение опроса на "счет" пользователю начисляется 10 баллов.

Напомним, что "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. Так, с помощью мобильного приложения "Активный гражданин" москвичи выбрали, какие именно породы деревьев посадят в их дворах.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить в мобильном приложении, на сайте сервиса и в МФЦ.