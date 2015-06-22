Почему не стоит покупать SIM-карты с рук

Чем грозит покупка SIM-карт с рук

В Москве становится все больше продавцов SIM-карт с рук. За несколько сотен рублей они предлагают эксклюзивные тарифы и полную анонимность, а вместе с тем дают шанс мошенникам, сообщает телеканал "Москва 24". Документов у продавцов нет, в наличии есть нетронутые SIM-карты, а есть уже активированные, вот только кем и когда – неизвестно.

Официальные представители сотовых операторов предупреждают: пользоваться такими картами можно в теории, но если с ней что-то случится, например, она потеряется или заблокируется, вы не сможете заменить ее. Если ваши паспортные данные не вписаны в договор, то и в базе сотового оператора вы не значитесь, а значит, не можете восстановить SIM-карту при потере или перейти от одного оператора к другому.

Самый распространенный вид мошенничества с картой, купленной без документов – блокировка счета: владелец кладет определенную сумму на новый номер, тогда телефон блокируют, а деньги исчезают.

Эксперты говорят, что лучше всего о точке продажи таких SIM-карт сообщить в соответствующие инстанции. Обращаться можно в департамент торговли и услуг, в префектуры и управы Москвы или в органы внутренних дел.

"Мосгорсправка": Анонимные SIM-карты

Штрафы за такую торговлю существенные: для физических лиц они составляют от двух до пяти тысяч рублей, для юридических – от ста до двухсот.

Сейчас для покупки SIM-карты необходимо заполнить договор, где указываются паспортные данные абонента. Как отметил представитель одного из членов "большой тройки" Сергей Протасов, партнеры обязаны передавать операторам данные покупателей SIM-карт.

Но те, кто раздают карты в переходах, не требуют никаких документов. В ходе полицейских рейдов торговцы сбегают, оставляя свой товар на месте, а на следующий день возвращаются туда же.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, такая торговля категорически запрещена. "Эти SIM-карты могут использоваться террористическими организациями для подрыва взрывных устройств", – отметил чиновник.

Слова Немерюка подтверждает и полиция: по их данным, большинство угроз и ложных сообщений об актах терроризма поступает именно с незарегистрированных SIM-карт.

Следовательно, брать бесплатные "симки" также опасно, как и раздавать их – номер телефона может быть в базе данных правоохранительных органов, а пеленг устройства, с которого был совершен звонок - дело техники.

Опасность анонимных SIM-карт подтверждают и сами очевидцы: один из прохожих, опрошенных телеканалом, считает, что такие модули могут быть использованы для привязки к банковским счетам и, как следствие, различным схемам вывода денег.