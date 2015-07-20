Назойливые письма: как бороться с сетевым и мобильным спамом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Часто после регистрации на том или ином сайте нам на гаджет или в почту начинает приходить реклама, которую мы не заказывали. Это спам, с которым сталкивается каждый пользователь сети или смартфона.

M24.ru расскажет, можно ли избавиться от спама и как это сделать.

Что такое спам

Для начала стоит разобраться, что же такое спам. Спамом считается рассылка коммерческой и иной рекламы лицам, не выражавшим желания ее получать. Кроме того, спам иногда приходит в виде "писем счастья". Это сообщение, нередко религиозно-мистического содержания, рассылаемое нескольким адресатам с требованием, чтобы получатель распространил копии сообщения дальше. Чаще всего такие письма приходят на мобильные телефоны, в социальные сети или в сети мгновенного обмена сообщениями, например в What`s App или Viber.

Главная причина существования спама в том, что если люди, которые клюют на приходящие сообщения. Если бы все пользователи сети, получавшие фальшивые предложения, уничтожали бы их сразу, то спамеры постепенно бы исчезали. Но так как несколько человек обязательно клюнут на рекламу и, что еще хуже, будут продолжателем его дела, пересылая "письма счастья" своим друзьям, этот не вполне законный бизнес продолжит существовать и даже процветать.

Как бороться со спамом, приходящим на электронную почту

Первый способ борьбы со спамом – это нигде не регистрироваться и не оставлять свою электронную почту. Но, скорее всего, это невозможно, так как очень часто мы пользуемся различными интернет-ресурсами, делаем онлайн-покупки, сидим в социальных сетях и так далее. В таком случае можно завести сразу несколько электронных ящиков. Один использовать для работы и переписки с друзьями, а остальные для участия в форумах, голосованиях, различных чатах и других местах, которые так любят спамеры.

Эксперты также советуют не реагировать на письма спамера, какими бы интересными их предложения ни казались – их сразу нужно удалять. На них не нужно отвечать, не стоит писать гневные письма с просьбой удалить ваш адрес из базы. Спамер только убедится, что ваш электронный адрес реально существует и письма, приходящие на него, читаются, и только передвинет вас в начало списка потенциальных клиентов.

Еще один способ – написать письмо-жалобу провайдеру. Руководству серверов не нравится, что посредством их спамеры наносят ущерб пользователям сети. Иногда жалобы достаточно, и сообщения от спамера вам больше не придут.

Можно также установить программу фильтрации почты. Вообще, каждый владелец ящика имеет возможность отправить в спам все рассылки, которые по любым причинам ему не нравятся. Если несколько раз нажать кнопку "Это спам", все письма от этого отправителя будут автоматически доставляться в папку "Спам". Если вдруг вы передумаете, всегда можно зайти в папку и нажать "Не спам", тогда следующее письмо отправителя опять будет приходить в папку "Входящие".

Можно ли победить спам, приходящий на телефон

Каждый второй пользователь сотовой связи получает на свой телефон рекламу предприятий сферы услуг: банков, магазинов, страховых компаний или финансовых пирамид. Реклама приходит регулярно, без ведома хозяина SIM-карты. Черный список номеров, которые пользователи регулярно пополняют, не спасает, так как спамеры меняют номера и продолжают рекламную атаку на мобильные устройства. При этом мобильные операторы утверждают, что не имеют технической возможности блокировать спам в интернет-мессенджерах, а их работа фактически не регулируется российским законодательством.

На прошлой неделе стало известно, что Общественная палата обсудит возможность создания специального агентства, которое займется очисткой мобильных номеров и борьбой со спамом в интернет-мессенджерах, таких как What`s App, Viber или Skype. С таким предложением вышел проект "Стопспам".

Как рассказал m24.ru автор инициативы, участник проекта Общественной палаты РФ "Перспектива" Денис Калугин, с помощью такого агентства абонент сможет отказаться от любых рассылок, в том числе тех, на которые подписался предыдущий владелец номера.

"У нас есть задача создать сервис, который объединил бы участников рекламного рынка, рассылающего этот спам, и сотовых операторов. Если абоненту приходит рекламное сообщение, он сможет написать отказ через этот сервис. Рекламная компания будет получать уведомление, и от них больше рассылок приходить не будет.

Что касается спама в мессенджерах, компания Viber намерена бороться со спамом сама. И мы пришли к тому, что нам необходимо изменение в законодательство, которое позволит всем мессенджерам отправлять номера, с которых пришел спам, соответствующим органам исполнительной власти внутри Российской Федерации для того, чтобы они их оперативно блокировали. То есть они будут передавать эти номера сотовым операторам, а те их уже будут блокировать", – рассказал Калугин.

На данный момент, по его словам, бороться с телефонным спамом практически невозможно. Мы сможем остановить спам только тогда, когда нам совершенно точно будет известно, кому принадлежит номер сотового телефона, с которого нам приходит рассылка, причем как в обычных SMS, так и мессенджерах. Конечно, можно заблокировать конкретный номер телефона, но не факт, что завтра нам не будет приходить рассылка от того же спамера, но с других номеров.

Можно написать жалобу в Федеральную антимонопольную службу, которая рассматривает эти дела и штрафует за рассылку SMS -оператора. Как правило, такую рассылку стараются по максимуму блокировать через специальный фильтр, хотя это не всегда получается, потому что недостаточно развито взаимодействие с сотовым оператором, а это их обоюдная ответственность.

Калугин также отметил, что за рассылку спама положен штраф до 500 тысяч рублей, однако оштрафованных компаний в России не так много.

"Существует федеральный закон, который обязал все компании по рассылке работать с сотовым оператором только по договору. Но далеко не все это соблюдают. Соответственно, штрафы есть, но нет возможности найти адресата спама на данном этапе. Поэтому и наказывать особо некого. Потому что рассылка осуществляется либо с российских номеров, которые приобретаются в подземных переходах с рук юридических лиц, бесконтрольно распространяющих их, либо с зарубежных номеров. Причем сотовые операторы могут их блокировать, но пока у них с этим есть определенные сложности", – поделился автор инициативы.