16 октября 2014, 11:50

Технологии

На портале "Наш город" теперь можно пожаловаться на незаконную рекламу

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Раздел "Рекламные и информационные" на портале "Наш город" пополнился еще двумя проблемными темами: "Несоответствие типа рекламной конструкции" и "Несоблюдение требований к размещению информационных вывесок", сообщает пресс-служба портала.

Теперь москвичи могут пожаловаться на несоответствие рекламной конструкции заявленному типу (данные о типе и размере конструкции указаны в информации об объекте, размещенной на портале).

Также пользователи могут направить сообщение о несоблюдении требований к размещению информационных вывесок. "К вывескам относятся информационные конструкции, размещаемые на фасадах и крышах зданий, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организаций. Вывески содержат информацию о профиле деятельности организации и ее наименовании и служат только для целей извещения о местоположении данной организации, а не для привлечения внимания к ее деятельности", - отметили в пресс-службе.

Ко всем жалобам обязательно нужно приложить фотографию той или иной рекламной конструкции.

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило 150.

связь жалобы портал Наш город рекламные конструкции

