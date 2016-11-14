Сотовые вышки в столице можно будет ставить без ограничений

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Вышки сотовой связи можно будет ставить в Москве без ограничений – столичные власти не будут требовать специальное разрешение на их строительство, пишут "Ведомости".

Нововведение касается мачт связи высотой до 50 метров с заглублением в землю до 0,5 метра, а также бетонных или металлических столбов высотой до 40 метров, вкопанных в землю на глубину до 4 метров.

Еще не потребуется разрешений на строительство кабельной канализации на глубине в 4 метра, но диаметр труб не должен превышать 10 сантиметров.

По словам президента Ассоциации региональных операторов связи Юрия Домбровского, сейчас вышки рассматриваются как объекты капитального строительства и на них нужны разрешения от Росстройнадзора, Росреестра и других ведомств – фактически это такой же комплект документов, как для строительства многоквартирного дома.

Как отметил Домбровский, теперь развитие инфраструктуры мобильной связи пойдет легче, особенно в ТиНАО. В Московской области, кстати, сотовые мачты не считаются объектами капстроительства с августа этого года.

Нововведение, подобное этому, принято в десятках регионов и это позволяет увеличить зону покрытия и улучшить качество связи, считает представитель "Мегафона" Юлия Дорохина. По ее словам, получение такого же комплекта разрешений, как и для строительства зданий, увеличивают сроки строительства или делают его невозможным.