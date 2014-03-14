Coub недели: "пьяный" кот и танцы Билли Престона

Фото: ИТАР-ТАСС

Бесконечность всегда привлекает – даже если она выражена лишь в форме зацикленного ролика на портале Coub.com. Телеканал "Москва 24" и сетевое издание M24.ru собрали для вас лучшие из нескончаемых роликов недели: смотрите и наслаждайтесь.

Билли Престон "породнился" с Юрием Антоновым

"Утро": Coub дня посвящен танцу Билли Престона под песню Юрия Антонова

Энергично танцующий Билли Престон - уже само по себе отлично. Кроме того, движения Престона и его ярко-желтый костюм вызвали у создателе этого coub ассоциацию с… песней Юрия Антонова про "раскаленное лето". Получился настоящий международный (и даже межрасовый) дуэт. А почему бы и нет?

"Пьяный" мартовский кот против коварной лестницы

Кошки, конечно, животные грациозные и ловкие. Но всегда ли? Внимание создателей этого coub привлек, например, "пьяный" мартовский кот, который воюет с лестницей.

"Утро": Coub дня посвящен мартовским котам

Дабы добавить истории драматизма, авторы зацикленного видео снабдили картинку эпичным саундтреком – а именно, песней The Prodigy под названием Smack My Bitch Up. С таким звуковым сопровождением борьба несчастного животного с коварными стенами и скачущими ступенями смотрится еще более захватывающе.

Королева комедии Люсиль Болл и шоколадки

Бесконечно можно смотреть на две вещи: как горит огонь и… как кто-нибудь ворует шоколадные конфеты с конвейера. Именно этим занимается на ролике американская актриса и титулованная королева комедии Люсиль Болл.

"Утро": Coub дня - актриса Люсись Болл и шоколадные конфеты

Забив конфетами рот, комедийная актриса превращает в хранилище шоколадок свое платье – именно этот момент и "зациклили" пользователи Coub.com.

Релакс и вечное блаженство

"Утро": Coub дня посвящен последнему рабочему дню

Среди самого "вкусного" на Coub.com – видео о релаксирующих ленивцах. Вполне вероятно, что после его просмотра последовать примеру ленивцев и начать столь же беззаботно наслаждаться жизнью захочется и рядовым москвичам.

Лучшим роликом, на наш непредвзятый взгляд, стал на этой неделе coub про "пьяного" кота. Котикам ведь всегда достаются главные лавры.