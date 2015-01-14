Депутаты Мосгордумы увеличат свое присутствие в социальных сетях

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Руководство Мосгордумы рекомендовало депутатам активнее принимать участие в социальных сетях, сообщил M24.ru глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам главы комиссии, социальные сети сейчас становятся все более и более популярными, поэтому повышение активности депутатов в сетях необходимо.

"У меня есть помощники, которые размещают информацию в сеть, но я и сам активно пишу в социальных сетях о своей деятельности", - добавил Герасимов.

Председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев пояснил M24.ru, что в соцсетях должны знать, чем занимаются депутаты Мосгордумы.

По его словам, помощники занимаются социальными проблемами, вопросами в области труда и выкладывают информацию в социальные сети. "Кроме того у меня самого есть аккаунты и в Twitter, и в Facebook и в Instagram, где я присутствую. Это для меня не ново", - отметил депутат.

Как рассказал в эфире радиостанции "Москва ФМ" Александр Милявский, у него не всегда хватает времени лично вести соцсети. "Их полностью ведет моя помощница, которая занимается совершенно другими делами, и заодно ведет страничку и согласовывает со мной. Иногда я пишу туда сам. Как публичный человек я веду страницу в соцсетях просто для того, чтобы быть в общем публичном поле, как на радио и телевидении".

По его словам, в сетях сидит в основном молодежь, или люди, откинутые жизнью по тем или иным причинам. Людей, которые делают реальное дело, занимаются реальными вещами и получают реальный результат, в соцсетях нет.

Ранее, "Известия" сообщали, что депутаты Мосгордумы обзавелись личными блогерами. Штатные блогеры станут от имени городских парламентариев сообщать об их деятельности в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", ЖЖ, Twitter и на других ресурсах, а также формулировать позицию депутатов по тем или иным событиям.

Напомним, что 18 декабря столичный парламент обсудил создание портала для предпринимателей, где будет собрана информация о товарах и услугах, которые можно купить в Москве. Депутат Мосгордумы Александр Сметанов сообщал M24.ru, что на новом сайте столичные предприниматели смогут знакомиться, общаться и увеличить объем закупок товаров и услуг друг у друга, а не тратить лишние средства на доставку аналогов из регионов и из-за рубежа.

Анатолий Федотов