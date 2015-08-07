В столичных школах начали закупать "селфи-палки"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные школы начали закупать палки для "селфи", сообщила Агентству "Москва" директор гимназии №1517 Анна Вахнеева. Их будут использовать в проектной и исследовательской деятельности, а также для ведения школьных соцсетей.

"Понятием "селфи-палка" мы пользуемся также, как наши дети на уроке, мы их даже закупили, у нас они есть в кабинетах. Мы их используем в рамках проектной и исследовательской деятельности. Например, когда научная конференция проходит в одном здании школы, дети с помощью этих "селфи-палок" ведут трансляцию на остальные здания", - сказала Вахнеева.

По ее словам, палки для "селфи" используются учителями и учащимися для ведения школьных аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook. Она добавила, что эта практика уже распространяется и в других столичных школах.

"Мы ведем Instagram, где и учителя, и ученики могут размещать фото и видео, проводить конкурсы и так далее. Мы стараемся этому не препятствовать, и дети сами активно предлагают новые идеи и проекты. И сейчас все больше и больше школ начинают использовать такое оборудование и заводить социальные сети", - отметила Анна Вахнеева.

Ранее в интервью m24.ru глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев заявил, что в столице могут выпустить мобильное приложение для городского селфи. Оно будет работать на основе картинки с уличных камер.

Такую идею столичным властям предложили сторонние разработчики. Предполагается, что пользователь сможет делать селфи на фоне видов столицы, зафиксированных московскими камерами видеонаблюдения. Приложение укажет на карте точку, где нужно встать, чтобы камера могла сделать удачный снимок, после чего включится обратный отсчет до съемки.

На полученный снимок можно будет наложить различные эффекты, отредактировать фон. Технология позволит москвичам, к примеру, делать селфи "с высоты птичьего полета".