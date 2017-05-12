Бесплатные сезонные квесты впервые будут проводить в парке "Царицыно"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Бесплатные сезонные квесты впервые начнут проводить в "Царицыне". Первая игра пройдет 21 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется, что квесты будут проводиться три раза в год – весной, летом и осенью. Они будут полностью проходить на открытом воздухе. Их цель – познакомить посетителей с территорией музея-заповедника. В квестах смогут участвовать все желающие вне зависимости от возраста.

Первый сезонный квест – ботанико-орнитологический – называется "Среда обитания. Птичий переполох, или В поисках феникса". Он будет приурочен к Году экологии в России. Участники должны будут угадать, какие птицы обитают на территории парка и какие растения там растут. Начало игры в 12:00.

Стартовать участники будут у Первого оранжерейного корпуса (станция метро "Орехово", КПП № 9). Всем игрокам выдадут бегунки – анкеты с вопросами, ответить на которые можно, лишь совершив прогулку по парку. Цель квеста – ответить на все вопросы анкеты и прийти к финишу первым. В конце всех участников ждут сувениры от парка.

Принять участие в квесте сможет неограниченное количество участников, но только после предварительной регистрации на официальном сайте "Царицыно". Страница регистрации начнет работать 12 мая.

Летний квест, ботанический, пройдет в июне и будет называться "Тенистыми аллеями", а осенний – "По следам человека" – в сентябре.