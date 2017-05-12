Москвичи смогут разбить грядки и создать сад камней в Перовском парке

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В Перовском парке москвичи смогут узнать об основах ландшафтного дизайна, создать вместе со специалистами мини-рокарий (сад камней), высадить цветы и овощные культуры. Об этом m24.ru рассказала PR-менеджер парка Дарья Кретова. Программа начнется 1 июня в рамках проекта "Дача в большом городе" и продлится все лето.

"Помимо "Дачи" мы запускаем "Школу ландшафтного дизайна". В парке будет создан мини-рокарий, высажены цветы вместе с нашими посетителями. То есть помимо овощей мы начинаем выращивать и садовые культуры. Будут проводиться мастер-классы по ландшафтному дизайну: как правильно стричь газон, как красиво вписать камни и дорожки в дачную среду. Кроме того, в этом году в парке будет организован детский огород, где будут высаживаться тыквы, маленькие кабачки, баклажаны", – пояснила она.

Проект "Дача в большом городе" впервые прошел в прошлом году в Перовском парке, где были созданы специальные овощные клумбы. Под руководством кураторов москвичи высаживали огурцы, кабачки, петрушку, листовой салат, редиску, укроп, мелиссу, базилик, шалфей и душицу. В августе и в сентябре прошел сбор урожая. Аналогичные акции проходили и в других парках столицы. В Сиреневом саду был разбит экспериментальный огород для детей, где они могли наблюдать за процессом посадки и созревания овощей. За растениями дети ухаживали в Зеленой школе парка Горького, в школе "Садик-огородик" детского клуба "ФанФан" в парке Кузьминки.