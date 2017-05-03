85-й уровень Останкинской телебашни впервые откроют для москвичей 5 мая

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

85-й уровень Останкинской телебашни впервые откроют для посетителей 5 мая, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Участникам экскурсии расскажут о внутреннем устройстве башни и покажут, как ее поддерживают 145 стальных тросов.

Кроме того, посетители увидят различные экспонаты, в том числе кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся со дня запуска вещания. Экскурсия завершится выходом на смотровую площадку, где открывается вид на Москву с высоты более 330 метров.

В 2017 году Останкинская башня отмечает 50–летний юбилей вещания.

