03 мая 2017, 18:28

Экология

85-й уровень Останкинской телебашни впервые откроют для москвичей 5 мая

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

85-й уровень Останкинской телебашни впервые откроют для посетителей 5 мая, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Участникам экскурсии расскажут о внутреннем устройстве башни и покажут, как ее поддерживают 145 стальных тросов.

Кроме того, посетители увидят различные экспонаты, в том числе кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся со дня запуска вещания. Экскурсия завершится выходом на смотровую площадку, где открывается вид на Москву с высоты более 330 метров.

В 2017 году Останкинская башня отмечает 50–летний юбилей вещания.

Останкинская башня изнутри: посетителей пустят на 85-й уровень

Уже в мае для посетителей башни будут доступны аудиогиды на русском и английском языках. Аудиогид расскажет об истории строительства сооружения и объектах, которые видны со смотровой площадки.
