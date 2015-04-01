Суеверия москвичей: доброе дерево и зловещие подарки

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Жителей Москвы вроде бы считают самыми современными в России. Но несмотря на техническое и культурное развитие и весьма прогрессивный быт, москвичи по-прежнему, как сказали бы в былые времена, "подвержены суевериям".

Многие офисные служащие предпочитают не возвращаться домой, если забыли карточку-ключ от входа на работу — плохая примета. Выбрав в подарок кошелек, вскрывают красивую упаковку, чтобы положить в отделение для мелочи монетку, иначе не будет денег. Черных кошек все еще стараются избегать, хотя это непросто в большом городе — приходится пересекать страшную черту, без устали повторяя "К деньгам, к деньгам, к деньгам". А сирень под окнами пятиэтажек в мае-июне наполняет сердца жителей надеждой на удачу, главное - отыскать пятилистник. Безвозвратно ушли в прошлое разве только счастливые билетики, и то потому, что их больше не выпускают. Почему мы остаемся суеверными и откуда взялись привычные приметы, узнало сетевое издание M24.ru.

Приметы "от религии"

Немало современных суеверий черпают начало в религии, хотя люди, следующие им, часто даже не подозревают об этом. Самое распространенное, конечно, пятница, 13-е — зловещий день, когда каждого поджидает несчастье.

Суеверие сложилось относительно недавно — в конце XIX - начале XX века, однако и день пятница, и число 13 стали считаться зловещими гораздо раньше, и дело тут в библейской истории: в пятницу распяли Иисуса Христа, а 13-м апостолом был Иуда. Также считаемся, что именно в этот день Каин убил своего брата Авеля, а Адам и Ева вкусили запретный плод.

Есть и другое толкование приметы: якобы именно в этот день слетались на шабаш 12 ведьм, а тринадцатым прибывал сам Сатана.

Еще одно объяснение связано с Орденом тамплиеров — именно в пятницу, 13 в 1307 году французский король Филипп IV приказал арестовать всех членов организации, в том числе высшее руководство.

Как бы там ни было, популярность суеверия росла по мере того, как накапливались "подтверждения" и множились литературные и кинематографические произведения о страшном числе. Так, в «черную» пятницу в 1868 году умер великий итальянский композитор Россини. Считается, что он верил в магию числа 13 и несчастливого дня недели. 13 декабря 1907 года потерпел крушение крупнейший в своем классе корабль "Томас У. Лоусон". В октябре 1972 года в Андах разбился самолет FH-227, пассажирам которого пришлось прибегнуть к каннибализму, чтобы выжить. Наконец, именно в пятницу, 13 в январе 2012 года потерпел крушение лайнер Costa Concordia.

Еще одно суеверие с религиозными корнями — обычай трижды постучать по дереву, чтобы с сглазить удачу. Родился он еще в дохристианскую эпоху. Кельты считали, что в деревьях живут духи, и получить их защиту можно, постучав по дереву. По другой версии, случать по деревянным стенам дома нужно было, чтобы заглушить рассказ о своей удаче, иначе духи могли прознать о ней и разрушить.

Обычай же стучать по дереву три раза появился в раннехристианскую эпоху. Прикоснуться к дереву значит прикоснуться к телу Христа, который был распят на деревянном кресте. А ударить надо трижды во имя Отца, и Сына и Святого Духа.

Этнолог Иван Гринько: "Часть примет происходит из мировых официальных религий, например, нелюбовь к числу 13 — 13 апостолов, чертова дюжина, перебор. Часть приходит из еще более древних пластов — анимизм, вера в загробную жизнь духов, пантеизм — наделение особыми свойствами животных, фетишизм - наделение особыми свойствами вещей и предметов. На самом деле, в приметах гораздо больше дорелигиозного, чем христианского". "Часть примет происходит из мировых официальных религий, например, нелюбовь к числу 13 — 13 апостолов, чертова дюжина, перебор. Часть приходит из еще более древних пластов — анимизм, вера в загробную жизнь духов, пантеизм — наделение особыми свойствами животных, фетишизм - наделение особыми свойствами вещей и предметов. На самом деле, в приметах гораздо больше дорелигиозного, чем христианского".

Денежные суеверия

Пожалуй, самое распространенное в России денежное суеверие - "не свисти, денег не будет". Откуда оно взялось, толком неизвестно, но есть несколько версий его происхождения. Одни говорят, что с помощью свиста общались злые духи, и так их можно было привлечь в дом. Другая версия связана с приметой моряков. Свистом они вызывали ветер, а ветер мог сдуть из дома все добро, в том числе и деньги. Похожая версия относит к железнодорожникам: если часто гудеть, выпуская пар, расходуется слишком много топлива, а соответственно и денег.

Также считается, что с помощью свиста разбойники предупреждали друг друга о появлении на дороге одинокого путника, которого можно обобрать. Более современная, шуточная версия гласит, что суеверие связано со свистом нечистых на руку гаишников.

Мнения москвичей Елена: "Когда я говорю, например, что у моего ребенка все хорошо, я обязательно три раза "плюю" через левое плечо и стучу по дереву. Елена: "Когда я говорю, например, что у моего ребенка все хорошо, я обязательно три раза "плюю" через левое плечо и стучу по дереву. Один раз я ехала к зубному, и мне перебежала дорогу черная кошка. Сначала не пришел автобус, потом я уехала на другом не в ту сторону, а когда добралась, оказалось, что я забыла паспорт, и меня так и не пустили к врачу. С тех пор я остерегаюсь черных кошек. Еще в молодости я отмечала, что если я споткнусь на правую ногу, то обязательно случится какая-нибудь гадость, а если на левую, то наоборот".

Кроме того, многие стараются не передавать деньги из рук в руки - лучше положить их на стол. Считается, что вместе с деньгами вы отдаете часть своей энергии, а забирая купюры из рук другого человека, рискуете получить его проблемы.

"Некоторые считают это субкультурной приметой. Например, водители такси никогда не берет деньги, а просят положить их на кресло или бардачок", - рассказал M24.ru кандидат исторических наук, соучредитель НП "Проект Этология" Иван Гринько.

Студенческие приметы

Свои приметы есть у разных социальные групп, пожалуй, больше всего их у театралов, спортсменов и студентов. Например, во время сложного испытания студентов принять ругать на чем свет стоит, тогда повышается шанс на хорошую оценку. Якобы во время ругани и гнева вы выделяете больше всего энергии, которая может пригодиться студенту на экзамене. При этом нельзя обзывать испытуемого идиотом, дебилом и прочими словами, обозначающими слабые умственные способности. Лучше обратить свой гнев на физические, эмоциональные и прочие недостатки. Мат приветствуется.

Другое суеверие связано с тем, что нельзя мыть голову перед экзаменом, иначе из нее уйдут все знания. По той же причине некоторые молодые люди предпочитают не бриться. А вот наверняка удержать знания в голове можно, положив под подушку конспекты — они запомнятся прямо во время сна.

Мнения москвичей Марьяна: "Я не очень верю в приметы, только в черную кошку, собаку на станции "Площади Революции" и в то, что голову в вечер перед экзаменом мыть не надо (утром можно). Марьяна: "Я не очень верю в приметы, только в черную кошку, собаку на станции "Площади Революции" и в то, что голову в вечер перед экзаменом мыть не надо (утром можно). С собакой все просто: про то, что ей надо тереть нос перед экзаменом, мне рассказала мама. В школьные годы я даже специально перед выпускным экзаменом по физике съездила на "Площадь Революции". Сдала успешно. Сейчас потереть нос собаке - это скорее дань традиции. И настроение поднимает, когда смотришь, как все украдкой то нос, то лапу потрут. В кошку стала верить после того, как она перебежала мне дорогу - и весь день ничего не ладилось. А про мытье головы... Мне кажется, это что-то психологическое".



Детские суеверия

Отдельную группу составляют детские суеверия:

нельзя перешагивать через человека, иначе он не вырастет;

нельзя наступать на трещинки на асфальте;

если наступил кому-то на ногу, тебе тоже должны наступить три раза;

если друзья прошли по разные стороны столба или дерева, они поссорятся, и т. д.

Приметы и татуировки

Суеверное начало есть и в татуировках, которые набивают себе представители разных профессий, особенно в случае и изображением на теле животных. Суеверное начало есть и в татуировках, которые набивают себе представители разных профессий, особенно в случае и изображением на теле животных. "Часто в морской среде в татуировках используются такие не совсем морские образы, как свинья и петух. Это сюжет, еще описанный классиком этнологии Джорджем Фрейзером — симпатическая магия, когда мы переносим свойства объекта на себя. В данном случае моряки считали, что если они набьют у себя на теле изображение свинки, то это придаст им плавучесть, потому что свинья является одним из лучших пловцов среди млекопитающих. Например, их часто отправляли, чтобы посмотреть, можно ли переплыть реку", - расказал Иван Гринько.

Опасные подарки

Бесчисленные приметы указывают на на то, почему нельзя дарить те или иные предметы. Например, опасность таит в себе нож. Если подарить его, можно разрезать все связи с человеком или накликать на него беду. И потом, нож — он как ружье на сцене, которое обязательно должно выстрелить. А поножовщину никто не любит. Прогнать беду можно, потребовав символическую оплату за подарок, ведь продавать ножи за копеечку можно без опасений.

Признаком скорой разлуки считаются подаренные часы, они начнут отсчитывать время до того момента, когда отношения закончатся.

"На мой взгляд, тут люди просто не хотят вступать в обменно-дарительные отношения. Есть целый канон, что человек не может просто принять дар и не отплатить в ответ. Из этой классической экономики и рождается опасение подарков, ограничение на подарки и так далее. В конкретном случае часы — это символ ограниченного времени, они ведут к разрыву", - рассказал Иван Гринько.

Накликать беду можно, подарив цветы в горшках. Считается, что сырая земля — это плохой знак, и некоторые получатели такого подарки кривятся и говорят: "Как на могилку".

Ни в коем случае нельзя дарить пустой кошелек или копилку, тогда у человека появятся долги и финансовые проблемы, которые, возможно, продлятся до конца жизни. А вот если положить в кошелек немного денег, беды можно избежать.

Преподнесение тапочек, особенно белых, считается намеком на то, что вы желаете человеку скорой смерти. Помимо плохой приметы, дарение тапочек считается дурным тоном, особенно в отношении мужчины, который встречается с девушкой, но еще не женат на ней. Таким образом вы как будто намекаете, что пора бы решиться на важный шаг.

Почему мы верим в приметы?

По-настоящему суеверных людей в большом городе не так много, и все-таки большинство жителей мегаполиса нет-нет, да и плюнут через плечо или посмотрятся в зеркало, вернувшись домой за зонтом.

Объяснить это можно традициями, которые передаются из поколение в поколение. Если мама научила засовывать в ботинок пятак перед экзаменом, значит, так делать и надо. Мы мало задумываемся о происхождении примет, просто следуем им «на всякий случай», несложно ведь постучать по дереву, но вдруг поможет?

По мнению ученого Ивана Гринько, причина веры в приметы кроется в нежелании нести персональную ответственность за свои поступки и явления, которые происходят в мире.

"Люди, как и 40 тысяч лет назад, привыкли все сваливать на силы природы, а не искать причины в себе или в каких-то закономерностях. Большинство людей мало изменились даже после открытия атомной энергии и ДНК. Суеверия — это попытка избежать причинно-следственных отношений путем первобытной магии", - заключил он.

Ирина Бурмистрова