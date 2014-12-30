Мособлсуд вынес приговор подмосковной банде подростков-экстремистов

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Московский областной суд вынес приговор банде подростков-экстремистов, обвиняемых в убийствах и грабежах, сообщается на сайте суда.

Как установило следствие, восемь членов банды в 2010 году совершили четыре убийства и несколько разбойных нападений на почве национальной ненависти.

Двое участников банды приговорены к 10 годам лишения свободы, четверо - к девяти годам, еще один – к восьми и последний - к пяти годам и одному месяцу заключения.

Отметим, что 10 лет – максимальное наказание для фигурантов дела, потому что на момент совершения преступлений некоторые члены банды были несовершеннолетними.

Кроме того, в пользу потерпевших с пятерых осужденных взыскали 12,4 миллиона рублей.