Иск о демонтаже пристроек к дому XIX века в ЦАО рассмотрят 27 августа

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Процесс по делу о демонтаже пристроек и надстроек к памятнику культуры второй половины XIX века - "Особняку Ивана Прохорова" в Большом Трехгорном переулке в центре столицы вновь отложен для направления запросов в экспертные организации о возможности проведение экспертизы по делу. Ответчиком по делу проходит ООО "Сенатор".

Как передает РАПСИ, очередные слушания в арбитражном суде Москвы по иску департамента культурного наследия состоятся 27 августа. Ранее департамент культурного наследия отмечал тот факт, что незаконные работы, которые, по сути, являлись реконструкцией здания, привели "к существенному искажению внешнего облика и внутренней планировки памятника".

В суде юрист Мосгорнаследия отметила, что ООО "Сенатор" пользуется зданием на условиях аренды и производить какие-либо изменения не имело права. Все изменения облика особняка были произведены без разрешения, сказала юрист. Ведомство отмечало, что в результате незаконного изменения облика здания площадь объекта увеличилась практически на тысячу квадратных метров. Мосгорнаследие подчеркнуло, что проектная документация на возведение пристроек к зданию не согласована, разрешение на работы не выдавалось.

Стоит отметить, что здание в Большом Трехгорном переулке, дом 1/26, строение 2 известно как особняк мануфактурщика Ивана Прохорова, владевшего и руководившего знаменитой Трехгорной (Прохоровской) мануфактурой в 1858-1881 годах. Особняк и фабрика расположены в Пресненском районе Москвы поблизости друг от друга.