Суд Австралии признал законным изъятие дома Гитлера

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Суд Австрии признал законным изъятие дома Адольфа Гитлера у владельцев, сообщает "Газета.ру".

Борьба между владелицей дома и государством шла долгое время. Собственник жилища Герлинда Помер отказывалась продать здание, но ежемесячно сдавала его в аренду правительству за пять тысяч долларов. При этом хозяйка запрещала делать ремонт в доме или проводить с ним какие-либо архитектурные работы.

По мнению суда, решение об изъятии дома поможет избежать превращения здания в неонацистскую святыню. Государство планирует устроить в помещении благотворительную организацию для инвалидов.

Дома, где первые три года своей жизни провел Гитлер, находится в городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия.