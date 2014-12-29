Хозяева квартиры заплатят за оконную раму, упавшую на джип

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Трое собственников квартиры заплатят хозяину джипа, на который упала оконная рама, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Раму на машину уронил работник, проводивший остекление, – знакомый владельцев жилья. Он не был зарегистрирован как предприниматель и не представлял юридическое лицо, поэтому ответственность за соблюдение техники безопасности возложили на хозяев квартиры.

В итоге суд решил, что ответчики должны выплатить компенсацию за ремонт автомобиля - 145 тысяч рублей, 2,5 тысячи за оценку стоимости ремонта и 4,2 тысячи – за оплату госпошлины.

Кроме того, владелец авто пытался добиться возбуждения уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", однако полиция отказалась это делать.