Суд вернул приставам материалы в отношении Мары Багдасарян

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Мировой судебный участок № 353 района Аэропорт вернул административный материал в отношении Мары Багдасарян в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), сообщает Агентство "Москва".

Как пояснил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко, поданные документы нуждаются в доработке и устранении недостатков.

Ранее сообщалось, что Багдасарян, известную по уличной гонке на Gelandewagen и серии административных преступлений, связанных с уклонением от уплаты штрафов, выписали новый протокол. На этот раз за уклонение от обязательных работ.

Должница обязана выполнить работы сроком 595 часов в ГБУ "Жилищник района Сокол", но она нарушила трудовую дисциплину. Багдасарян прогуляла один день обязательных работ, кроме того, она ежедневно выполняла меньшее количество положенных часов.

Багдасарян подделала листок нетрудоспособности и предъявила его, чтобы избежать административного наказания. Ее признали виновной в этом преступлении и приговорили к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов заработка.

Должницу также бессрочно лишили водительских прав по требованию столичной прокуратуры.