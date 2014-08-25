Суд приступит к слушаниям по иску вдовы бизнесмена к депутату Митрофанову

Алексей Митрофанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приступит к слушаниям по иску вдовы крупного бизнесмена Олега Дергилева к депутату Алексею Митрофанову о взыскании почти 68 миллионов рублей, информирует МИА "Россия сегодня".

Ранее сообщалось, что женщина попросила генпрокуратуру и СК проверить Митрофанова на причастность к убийству своего мужа.

Анна Дергилева считает, что Митрофанов задолжал эти деньги ее супругу, которого убили прошлой осенью. Иск подан на основании долговых расписок, найденных вдовой. Дергилев участвовал в уставном капитале более 20 компаний в Самарской и Саратовской областях, которые занимались алкогольным бизнесом, продажей недвижимости и запчастей.

По версии следствия, 10 сентября 2013 года преступники в камуфляже и масках остановили Mercedes Дергилева, его водителя заперли в багажнике, а самого бизнесмена убили. По делу арестованы четверо обвиняемых, один объявлен в розыск. Следствие рассматривает различные версии убийства Дергилева, в том числе связанную с его бизнесом.

Напомним, что в последнее время Митрофанов, глава думского комитета по информационной политике, стал фигурантом сразу нескольких скандальных историй. В частности, следствие добилось снятия с него неприкосновенности по обвинению в покушении на мошенничество.