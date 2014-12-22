Удовлетворен последний коллективный иск туристов к фирме "Лабиринт"

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Кунцевский суд Москвы в понедельник, 22 декабря, удовлетворил третий и последний коллективный иск пострадавших путешественников к туроператору "Лабиринт", сообщила M24.ru адвокат коллегии "Жорин и партнеры" Наталья Янчук, представлявшая интересы туристов в суде.

Речь идет о коллективном иске от десяти пострадавших клиентов к ООО "Компания Лабиринт" - одному из юридических лиц туроператора. Сумма требований туристов составила чуть более 2,5 млн рублей.

"Сегодня завершилось рассмотрение последнего из трех коллективных исков. Была финальная стадия процесса. Всего у нас получилось 162 заявления по коллективным искам", - отметила Янчук.

Суммарно, по словам Янчук, туристы отсудили у туроператора "Лабиринт" 36,8 млн рублей. Суд постановил компенсировать пострадавшим полную стоимость путевки, а также моральный ущерб и судебные издержки. Кроме того, "Лабиринту" в каждом из случаев был назначен штраф в размере 50 процентов от суммы путевки.

Напомним, что 10 декабря Кунцевский суд Москвы удовлетворил еще один коллективный иск пострадавших от действий приостановившей деятельность компании "Лабиринт". В рамках него в суд обратились 65 истцов. Иски были удовлетворены полностью, сумма компенсаций по ним составит около 14 миллионов рублей.

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения послужили резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

"Лабиринт" был представлен тремя юридическими лицами: "Лабиринт", "Компания Лабиринт" и "Лабиринт-Т". В результате приостановки деятельности туроператора пострадали больше 20 тысяч человек.

Вскоре после приостановки деятельности руководителей компаний Сергея Азарскова и Михаила Шаманова заочно арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Шаманов и Азарсков купили большую часть акций группы компаний "Лабиринт", что позволило им установить контроль над туроператором. В дальнейшем соучастники, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

В настоящее время Шаманова и Азарскова объявлены в международный розыск.