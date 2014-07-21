Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21 июля 2014, 16:40

Суд "забанил" крупный торрент из-за пиратских копий советского кино

суды Мосфильм Роскомнадзор торренты торрент-трекеры

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд постановил заблокировать крупный торрент-трекер torrentino.com из-за размещенных там пиратский копий известных советских фильмов, сообщается на сайте МГС.

Свои права на ленты ранее предъявил "Мосфильм" – он попросил обеспечить защиту прав на такие фильмы, как "Афоня", "Гараж", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Мимино", "Обыкновенное чудо", "Солярис" и прочие - всего в списке около ста произведений.

Ссылки по теме

Теперь у "Мосфильма" есть 15 дней, чтобы подать иск о постоянной блокировке контента, в противном случае временные меры, принятые Мосгорсудом и Роскомнадзором, будут отменены.

Ранее Роскомнадзор заблокировал крупные торрент-трекеры rutor.org, rutracker.ru и nnm-club.me. Доступ к порталам был ограничен в 2013 году, а в июне 2014 года было установлено, что ресурсы удалили запрещенный контент. При этом специалисты организации продолжают мониторинг сайтов, чтобы исключить повторное размещение "пиратского" содержания.

Кроме того, прекратила свое существование сейшельская компания Dreamtorrent, значащаяся в ряде реестров владельцем крупнейшего в России торрент-трекера rutracker.org.

Напомним, 1 августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать