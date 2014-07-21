Суд "забанил" крупный торрент из-за пиратских копий советского кино

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Мосгорсуд постановил заблокировать крупный торрент-трекер torrentino.com из-за размещенных там пиратский копий известных советских фильмов, сообщается на сайте МГС.

Свои права на ленты ранее предъявил "Мосфильм" – он попросил обеспечить защиту прав на такие фильмы, как "Афоня", "Гараж", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Мимино", "Обыкновенное чудо", "Солярис" и прочие - всего в списке около ста произведений.

Теперь у "Мосфильма" есть 15 дней, чтобы подать иск о постоянной блокировке контента, в противном случае временные меры, принятые Мосгорсудом и Роскомнадзором, будут отменены.

Ранее Роскомнадзор заблокировал крупные торрент-трекеры rutor.org, rutracker.ru и nnm-club.me. Доступ к порталам был ограничен в 2013 году, а в июне 2014 года было установлено, что ресурсы удалили запрещенный контент. При этом специалисты организации продолжают мониторинг сайтов, чтобы исключить повторное размещение "пиратского" содержания.

Кроме того, прекратила свое существование сейшельская компания Dreamtorrent, значащаяся в ряде реестров владельцем крупнейшего в России торрент-трекера rutracker.org.

Напомним, 1 августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент.