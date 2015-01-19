Автомобилист, перевернувшийся на скользкой трассе, отсудил 300 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Водитель, перевернувшийся в своей машине на скользкой трассе, отсудил у дорожной компании 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

ДТП произошло еще в ноябре 2013 года. На 780-м километре трассы Иркутск-Чита из-за снежного наката и гололедицы машину занесло, а затем опрокинуло. Стоимость ремонта, согласно заключению эксперта, составила 361,8 тысячи рублей.

Суд пришел к выводу, что в аварии виновата дорожная компания, которую и обязали выплатить стоимость ремонта. Однако размер компенсации был занижен: как оказалось, водитель вел машину без учета метеорологических условий.