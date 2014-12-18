Прокуратура требует от яхт-клуба освободить часть Химкинского водохранилища

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Столичная природоохранная прокуратура требует от яхт-клуба "Буревестник" освободить часть акватории Химкинского водохранилища, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, организация самовольно заняла часть водохранилища площадью в 510 квадратных метров под размещение причала.
Надзорное ведомство направило в Головинский райсуд заявление об освобождении яхт-клубом части водохранилища.
Рассмотрение искового заявления и устранение нарушения действующего законодательства находится на контроле прокуратуры.