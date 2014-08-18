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Происшествия

18 августа 2014, 14:18

Фигурантам "болотного дела" дали от условного срока до 3,5 лет колонии

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Замоскорецкий суд вынес приговор трем фигурантам "болотного дела"

Фигуранты дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года получили от условного наказания до 3,5 лет колонии, передает Агентство "Москва".

Так, Алексей Гаскаров и Александр Марголин получили 3,5 года колонии, Илья Гущин – 2,5 года, а Елена Кохтарева – три года и три месяца условно с испытательным сроком в три года. Срок заключения будет исчисляться с момента взятия под стражу, то есть с 29 апреля, 21 марта и 7 февраля 2013 года соответственно (Кохтареву не арестовывали).

Ранее прокурор просил приговорить Гаскарова и Марголина к четырем годам, Гущина - к трем годам и семи месяцам, а Кохтареву - к трем годам и трем месяцам условно с испытательным сроком в четыре года.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 человек были задержаны.

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Главное следственное управление СК РФ по Москве в тот же день возбудило уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). В рамках "болотного дела" были задержаны 13 человек. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

24 февраля тот же суд вынес приговор восьмерым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади.

Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно. Остальные семь: Ярослав Белоусов, Степан Зимин, Алексей Полихович, Артем Савелов, Денис Луцкевич, Сергей Кривов и Андрей Барабанов - получили реальные сроки, от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. С зачетом времени уже отбытого наказания в СИЗО каждый из них должен провести в колонии по 2 года.

В связи с амнистией дело в отношении еще четверых участников процесса было прекращено: вышли на свободу Владимир Акименков, Мария Баронова, Леонид Ковязин и Николай Кавказский.

Сюжет: Болотное дело

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