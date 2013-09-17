Члены банды фальшивомонетчиков получили от 5 до 15 лет тюрьмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд приговорил членов банды фальшивомонетчиков к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. При обыске у них нашли 1,3 миллиона поддельных рублей и автомат.

Согласно материалам дела, в 2011 году ОПГ в Дагестане занималась изготовлением поддельных билетов Банка России, как правило, номиналом 500 рублей. Для этого члены группы приобрели принтеры, оргтехнику, графические файлы с изображением денег, картриджи, программные диски и другие расходные материалы.

Сбывать подделки преступникам удавалось в отдаленных от места их изготовления регионах России: в Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Орловской, Белгородской, Ивановской областях и в столичном регионе.

В ходе спецоперации по задержанию было изъято специальное оборудование, а также поддельные купюры и автомат Калашникова с патронами.