Призывник получит компенсацию от врачей, которые не нашли у него болезнь

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Житель Калининградской области отсудил компенсацию у больницы, которая не нашла у него заболевание, передает пресс-служба Озерского райсуда.

Согласно материалам дела, в марте 2014 года молодой человек прошел обследование, по итогам которого его признали годным к службе. В мае того же года комиссия Балтфлота нашла у него заболевание, из-за которого призывника госпитализировали, а позже и вовсе уволили со службы.

На заседании суда представитель медучреждения заявил, что истец не жаловался на здоровье во время обследования, а патология и вовсе могла развиться после медкомиссии.

Однако суд признал, что больница неправильно провела обследование, поэтому заболевание не выявили на ранней стадии, а пострадавший ограничен в полноценной жизни и в трудоустройстве.

В итоге в пользу призывника взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.