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15 сентября 2016, 17:22

Происшествия

Главу РАО Сергея Федотова оставили под арестом до 17 ноября

Фото: rao.ru

Главе Российского авторского общества Сергею Федотову до 17 ноября продлили арест, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда. Защита ходатайствовала о домашнем аресте для Сергея Федотова.

Полиция задержала Сергея Федотова 28 июня по подозрению в мошенничестве на 500 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По версии следствия, Федотов создал дочернюю компанию, куда переводил имущество принадлежащее РАО. РАО – одна из трех организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами, аккредитованная государством.

За главу Российского авторского общества в суде заступились Общественная палата России, Союз композиторов России и режиссер Никита Михалков.

Адвокат обвиняемого просил суд приобщить к делу поручительство Михалкова о смягчении карательных мер, которое режиссер лично подписал 8 июля. К делу приобщили характеристику Федотова от Союза композиторов России и членов Общественной палаты.

В конце июля Федотова переводили в больничный стационар "Матросской тишины" из-за обострившихся хронических заболеваний. Федотов страдает сахарным диабетом и гипертонией. В настоящее время у гендиректора РАО есть необходимые лекарства.

суды продление ареста Сергей Федотов

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