Главу РАО Сергея Федотова оставили под арестом до 17 ноября

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Главе Российского авторского общества Сергею Федотову до 17 ноября продлили арест, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда. Защита ходатайствовала о домашнем аресте для Сергея Федотова.

Полиция задержала Сергея Федотова 28 июня по подозрению в мошенничестве на 500 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.