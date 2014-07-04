Прокурор обжаловал оправдание по делу о крупнейшей взятке в России

Андрей Гривцов. Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура направила жалобу на оправдательный приговор бывшему следователю СКР Адрею Гривцову, ранее обвиняемому в получении крупнейшей взятки в России, сообщили M24.ru в пресс-службе суда.

В суд поступило апелляционное представление прокурора, о сроках его рассмотрения пока неизвестно.

Напомним, уголовное дело в отношении Гривцова было возбуждено в январе 2010 года. По данным следствия, расследуя уголовное дело о рейдерском захвате одного из столичных предприятий, Гривцов потребовал 15 миллионов долларов у главы компании "Росэнергомаш", угрожая в противном случае привлечь его к ответственности.

Роль пособника исполнил бывший сотрудник полиции Сергей Хацернов. Позже суд оправдал фигурантов дела, но в ноябре 2012 года прокуратура потребовала отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение, но Гривцов снова был оправдан.