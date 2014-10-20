АМПП не подавало в суд иск против "паркмена" Алтухова

Фото: m24.ru

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" не подавало в Люблинский суд иск в отношении "паркмена" Константина Алтухова. Материалы по делу находятся в процессе подготовки, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АМПП.

Отметим, ранее представитель организации рассказал, что в Люблинский районный суд уже направили иск о взыскании примерно 14, 5 тысяч рублей по делу "паркмена".

Позднее в АМПП уточнили, что речь шла о заседании суда, где рассматривалось дело другого правонарушителя, Дмитрия Афанасьева, которого арестовали на пять суток и признали виновным по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". 19 октября мужчина, протестуя против эвакуации своего авто, убрал с двери наклейку АМПП, защищающую машину от вскрытия во время пути на штрафстоянку.

Что касается Константина Алтухова, то он 15 октября почти сутки просидел в автомобиле, который пытались эвакуировать. В результате эвакуатор не мог начать движение, поскольку по закону вывозить на штрафстоянку машину, в салоне которой находится человек, нельзя.

Конфликт попытались разрешить при помощи дорожных инспекторов, но сотрудники ГИБДД не смогли назвать правых и виноватых в ситуации. Убедить мужчину покинуть автомобиль удалось лишь адвокату, правозащитнику и руководителю Движения автомобилистов России Леониду Ольшанскому.

Ольшанский также заявил о намерениях оспорить иск, который планирует подать ГКУ "АМПП". По его словам, как только водитель оказывается в машине, причина задержания ликвидируется.