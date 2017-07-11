Суд отказал ФСИН заменить условный срок Навального на реальный

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Симоновский суд Москвы вернул Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) иск о замене наказания Алексею Навальному, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что ФСИН попросила суд заменить ему условный срок на реальный. Материал в отношении Навального вернули, потому что в исковом заявлении не было подписи, говорится в сообщении. В суде не уточнили, в рамках какого именно дела ФСИН просила ужесточить наказание.

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